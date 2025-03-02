Ну, и где этот антироссийский заговор англо-саксов?Где Зеленский – марионетка США?Где слабая Европа, подрыгивающая по команде из Вашингтонского обкома?Выяснилось, что это были пропагандистские построения, и только.
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