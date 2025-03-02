Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 829 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Балу -
    Слишком уж мы толерантны ко всякого рода чурбанам, чухонцам и прочим румынам... Слишком уж снисходительно относимся к..."Гибель восточнос...
  • Иван Иванов
    Ну что, креативные и успешные демократики, легко справляться с этим стадом? А Советский союз держал всё это в узде! А..."Гибель восточнос...
  • Галина Чужая
    Наша либеральность уже подтачивает основы России. Жаль что наш Верховный этого не  знает, а Дума мигрантам  рада."Гибель восточнос...

США теперь будут дружить с Россией, или они опять против нас объединятся?

США теперь будут дружить с Россией, или они опять против нас объединятся?

Ну, и где этот антироссийский заговор англо-саксов?Где Зеленский – марионетка США?Где слабая Европа, подрыгивающая по команде из Вашингтонского обкома?Выяснилось, что это были пропагандистские построения, и только.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх