Watch: Lainey Wilson to host the CMA Awards for 3rd straight year

Country music star Lainey Wilson has signed on to host the CMA Awards in Nashville for a third consecutive year on ABC and Disney+ Nov.
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