В электродепо «Владыкино» продолжается дооборудование систем связи

Как уточнил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов, для обеспечения жизнедеятельности зданий и сооружений устроены внутриплощадочные сети водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения и связи, завершено строительство сооружения для нужд гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС).