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МАРФИНО

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  • Сергей Oблезов
    В Марфино, но не как не  в Марфине, грамотеи дети ЭГЕ!В Марфине от снег...

В электродепо «Владыкино» продолжается дооборудование систем связи

Как уточнил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов, для обеспечения жизнедеятельности зданий и сооружений устроены внутриплощадочные сети водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения и связи, завершено строительство сооружения для нужд гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС).

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