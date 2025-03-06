"До зарплаты": Выяснилось, на что мужчины в России чаще всего берут микрозаймы

Охотнее всего они тратят займы на автомобиль и подарки.Чаще всего микрозаймы в России берут мужчины. Самой популярной целью быстрых денег являются траты на повседневные нужды или так называемые деньги "до зарплаты".
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