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"До зарплаты": Выяснилось, на что мужчины в России чаще всего берут микрозаймы

"До зарплаты": Выяснилось, на что мужчины в России чаще всего берут микрозаймы

Охотнее всего они тратят займы на автомобиль и подарки.Чаще всего микрозаймы в России берут мужчины. Самой популярной целью быстрых денег являются траты на повседневные нужды или так называемые деньги "до зарплаты".

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