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Жена Батракова о браке: «Я говорила, что из-за разницы в возрасте будет сложно, что не все в обществе примут. Но мы поняли, что только нам решать, быть друг с другом или нет»

Ирина Подшибякина , супруга Алексея Батракова , рассказала о переживаниях в начале их отношений. В июне 2026 года 21-летний хавбек сыграл свадьбу с 31-летней экс-футболисткой женской сборной России.

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