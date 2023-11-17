Ирина Безрукова: «Если речь идет о таком понятии, как "мой мужчина", то неуместно говорить о деньгах»безрукова– Ирина, начать нашу беседу хочу с поздравления с прошедшим новосельем – недавно вы приобрели дом в Подмосковье.