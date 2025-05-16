Минералку знаменитого забайкальского курорта вернули в продажу

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю информирует, что ООО «ДАРАСУН» провело ряд работ для улучшения качества бутилированной минеральной воды «Живая» вода Забайкалья «Дарасун» и приведения её в соответствие с техническими регламентами.
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