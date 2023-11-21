Явлинский рассказал о серьезном разговоре с Путиным об СВО

РИАМО - 22 ноя. Председатель федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский раскрыл подробности встречи и беседы с российским президентов Владимиром Путиным, которая состоялась в конце прошлого месяца.
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