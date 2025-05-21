НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Будерацкая Татьяна
    Что же вы издеваетесь над народом. Коммунальные платежи уже поднебесные.С 1 июля в России...
  • Галина Друзина
    Да с ума сойти, куда ещё повышать, пенсионеры еле выживают.С 1 июля в России...
  • Гарий Щерба
    А Одесса с Николаевым ....??????Clash Report опуб...

"Омерзительная восьмерка" уничтожила 7 безэкипажных катеров ВСУ FPV-дронами

"Омерзительная восьмерка" уничтожила 7 безэкипажных катеров ВСУ FPV-дронами

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Операторы беспилотных летательных аппаратов отряда "Омерзительная восьмерка" бригады "Конвой" Добровольческого корпуса в течение последних шести месяцев уничтожили FPV-дронами семь безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ в акватории Черного моря и прибрежной зоне Крыма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх