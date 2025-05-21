"Омерзительная восьмерка" уничтожила 7 безэкипажных катеров ВСУ FPV-дронами

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Операторы беспилотных летательных аппаратов отряда "Омерзительная восьмерка" бригады "Конвой" Добровольческого корпуса в течение последних шести месяцев уничтожили FPV-дронами семь безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ в акватории Черного моря и прибрежной зоне Крыма.
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