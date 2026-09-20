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Царьград

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СК России объявил в розыск колумбийца за преступления в 2024-2026 годах

СК России объявил в розыск колумбийца за преступления в 2024-2026 годах

Верховный суд Донецкой Народной Республики признал 35-летнего колумбийца Паредеса Диего Армандо виновным в участии наемника в конфликте на стороне Украины в 2024-2026 годах.

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