Верховный суд Донецкой Народной Республики признал 35-летнего колумбийца Паредеса Диего Армандо виновным в участии наемника в конфликте на стороне Украины в 2024-2026 годах.
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