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Президент России Путин заявил, что тесно и часто общается с лидером Китая Си Цзиньпином

Президент России Путин заявил, что тесно и часто общается с лидером Китая Си Цзиньпином

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что тесно и часто общается с лидером КНР Си Цзиньпином, у них во многом общие взгляды на решение мировых проблем.

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