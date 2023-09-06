В ООН выступили против ограничения проституции

Спецдокладчик Организации Объединенных Наций Тлаленг Мофокенг заявила, что приветствует решение Европейского суда по правам человека о рассмотрении апелляции на принятый во Франции закон, который направлен против проституции, сообщают «Новости ООН».
Спецдокладчик Организации Объединенных Наций Тлаленг Мофокенг заявила, что приветствует решение Европейского суда по правам человека о рассмотрении апелляции на принятый во Франции закон, который направлен против проституции, сообщают «Новости ООН».
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