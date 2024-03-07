Симоньян оценила "предупреждения" посольств США и Британии о терактах

Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в своем Telegram-канале обнародованные посольствами США и Великобритании предупреждения о якобы существующей угрозе терактов в Москве 8 марта .
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