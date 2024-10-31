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В России назвали альтернативы покупке жилья

В России назвали альтернативы покупке жилья

Сегодня альтернативы покупке жилплощади — это наемное жилье и жилищные кооперативы с государственной поддержкой, рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с «Лентой.

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