В России назвали альтернативы покупке жилья

Сегодня альтернативы покупке жилплощади — это наемное жилье и жилищные кооперативы с государственной поддержкой, рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с «Лентой.