Протяженность переливной дороги увеличилась до 400 метров, глубина достигла 137 сантиметров

Спасательные службы продолжают следить за развитием паводковой ситуации в Демском районе Уфы. За прошедшие сутки протяженность затопленного участка дороги увеличилась до 400 метров, а его глубина достигла 137 сантиметров.
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