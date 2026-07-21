Количество турпоездок россиян в Китай выросло на 53% благодаря безвизу

Количество туристических поездок россиян в КНР выросло на 53% благодаря безвизовому режиму. Продление безвиза для граждан РФ до 31 декабря 2027 года - важная и ожидаемая отраслью мера, рассказал Zvezdanews вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.