Трамп заявил, что не станет отправлять в отставку своего помощника Уолтца

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не станет отправлять в отставку своего помощника по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников, отметившихся в чате об ударах по йеменским хуситам.
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