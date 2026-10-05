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Царьград

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Need To Know: в Колумбии найдена выброшенная китовая акула

Need To Know: в Колумбии найдена выброшенная китовая акула

На пляже Набуга в Колумбии обнаружена шестиметровая китовая акула, что стало аномалией для этого времени года.

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