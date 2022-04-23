Канцлер ФРГ Шольц назвал высший приоритет в диалоге с Россией

Избежать прямой конфронтации между НАТО и «высокоразвитой ядерной державой», какой является Россия — наивысший приоритет канцлера Германии Олафа Шольца в ситуации вокруг Украины, о чем он рассказал в пятницу, 22 апреля, в интервью журналу Spiegel.