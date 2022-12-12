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Ришарлисон о вылете Бразилии с ЧМ: «Рана останется открытой навсегда. Не могу спать. Так, черт возьми, больно»

Ришарлисон о вылете Бразилии с ЧМ: «Рана останется открытой навсегда. Не могу спать. Так, черт возьми, больно»

Ришарлисон обратился к болельщикам после вылета Бразилии с ЧМ-2022. Сборная Бразилии покинула турнир на стадии 1/4 финала, уступив Хорватии в серии пенальти (1:1, по пен.

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