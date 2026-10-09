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Пела в корсете и перестала брать привычные ноты: как Анжелика Агурбаш вернулась к музыке после двух операций

Пела в корсете и перестала брать привычные ноты: как Анжелика Агурбаш вернулась к музыке после двух операций

Анжелика Агурбаш приехала в студию звукозаписи, попыталась исполнить знакомую вокальную партию и неожиданно обнаружила: привычная высокая нота больше не даётся.

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