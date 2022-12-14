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Самсонов сделал 2-й шатаут подряд, продлив победную серию до 5 игр. Он отбил 28 бросков, став 1-й звездой матча с «Анахаймом»

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил все 28 бросков в матче с «Анахаймом» (7:0) и был признан первой звездой.

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