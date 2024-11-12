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Всё о женщинах

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Психолог раскрыла, почему выросло число людей с расстройством пищевого поведения

Психолог раскрыла, почему выросло число людей с расстройством пищевого поведения

Число людей с расстройством пищевого поведения (РПП) в мире намного больше, чем принято считать. Только за последние 20 лет это число выросло вдвое, по примерным оценкам, им страдает до 8% населения планеты.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Мне исполнилось 69 лет и я реально наблюдаю у себя расстройство пищевого поведения. Всё что я кушаю мне очень нравится. Обострилось восприятие пищи рецепторами. Конечно кушаю всё свеженькое. Но прежде не было такого. Наблюдаю это уже года 3.
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