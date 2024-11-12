Психолог раскрыла, почему выросло число людей с расстройством пищевого поведения

Число людей с расстройством пищевого поведения (РПП) в мире намного больше, чем принято считать. Только за последние 20 лет это число выросло вдвое, по примерным оценкам, им страдает до 8% населения планеты.
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