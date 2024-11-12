Психолог раскрыла, почему выросло число людей с расстройством пищевого поведения

Natalia Ivanova

Мне исполнилось 69 лет и я реально наблюдаю у себя расстройство пищевого поведения. Всё что я кушаю мне очень нравится. Обострилось восприятие пищи рецепторами. Конечно кушаю всё свеженькое. Но прежде не было такого. Наблюдаю это уже года 3.