Капризов сделал дубль в предсезонном матче «Миннесоты» с «Колорадо»

В НХЛ «Миннесота Уайлд» обыграла «Колорадо Эвеланш» — 4:2. Первой звездой матча признали российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, забросившего две шайбы: первую – на 33-й секунде встречи, а вторую – в самом конце, в пустые ворота, за 31 секунду до финальной сирены.