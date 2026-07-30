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Царьград

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Французские пожарные позволили сгореть целому городу, спасая жильё богачей

Французские пожарные позволили сгореть целому городу, спасая жильё богачей

Прибрежный городок Ле-Порж почти полностью выгорел, без крова остались около 3500 человек.Францию потряс новый скандал на фоне разрушительных лесных пожаров: в коммуне Ле-Порж огонь уничтожил почти 200 домов, а около 3500 человек остались без жилья и имущества.

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