Французские пожарные позволили сгореть целому городу, спасая жильё богачей

Прибрежный городок Ле-Порж почти полностью выгорел, без крова остались около 3500 человек.Францию потряс новый скандал на фоне разрушительных лесных пожаров: в коммуне Ле-Порж огонь уничтожил почти 200 домов, а около 3500 человек остались без жилья и имущества.