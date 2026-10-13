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Происшествия

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Председатель СК России провел совещание по вопросам расследования фактов преступной халатности

Председатель СК России провел совещание по вопросам расследования фактов преступной халатности

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел в режиме видео-конференц-связи оперативное совещание по вопросам расследования территориальными следственными органами фактов преступной халатности.

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