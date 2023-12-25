Украинцев в Великобритании все чаще обманывают с визами — Independent

Благотворительные организации заявляют, что беженцы с Украины, приезжающие в Великобританию, все чаще становятся жертвами «изощренного» мошенничества с поддельными визами и обманом в вопросе предоставления жилья по программе помощи семьям с Украины, сообщает британская газета Independent.