«Локомотив-Кубань» сыграет с «Зенитом», «Автодор» примет МБА. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : ЦСКА – 5-0, УНИКС – 4-1, Локомотив-Кубань – 3-1, Зенит – 3-1, Бетсити Парма – 3-2, Автодор – 2-3, МБА – 1-2, Динамо-Владивосток – 1-3, Енисей – 1-3, Уралмаш – 2-4, Самара – 0-5.
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