Умер актер из «Семнадцати мгновений весны» и «Ликвидации» Константин Желдин

О смерти актера сообщил в своем Телеграм-канале ректор ГИТИСа Григорий Заславский.Ректор ГИТИСа Григорий Заславский сообщил в своем Телеграм-канале о смерти в возрасте 90 лет актера Константина Желдина из «Семнадцати мгновений весны» и «Ликвидации».
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