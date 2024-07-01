У православных начался Петров пост

У православных христиан начался Петров пост. В этом году он очень непродолжительный – всего 11 дней. Даты начала поста всегда плавающие и зависят от дат Пасхи и Троицы, в частности, ограничения начинаются через неделю после Пятидесятницы, а заканчиваются всегда в одно время – 12 июля, день апостолов Петра и Павла.