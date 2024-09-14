«Подруга ждет поддержки, а я на стороне ее токсичной матери!» – вздыхает Галина— Подруга пишет: купила платье мечты, месяц на него смотрела, получила зарплату и решилась наконец, – рассказывает тридцатипятилетняя Галина.
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