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Разин о 3:9 от ЦСКА: «После 0:4 можно было вату катать. Мы устроили шоу. Народу было интересно, что еще надо?»

Андрей Разин сказал, что «Северсталь» устроила шоу, отвечая на вопрос про 3:9 от ЦСКА.  В пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина череповецкий клуб проиграл армейцам (3:4, 2-3).

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