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Мечта, а не люди!

Мечта, а не люди!

Издержки лозунга "мигрант предпочтительнее" для россиян и мигрантов. автор - Venefica Как известно, наши власти ОЧЕНЬ любят мигрантов, и зазывают их в Россию настойчивее, чем турецкий торговец на базаре Стамбула зазывает покупателей.

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Олег Архипов
Только приход к власти настоящих патриотов,поддерживающих идеи рне.кро наведут порядок в этом вопросе,как и в других.Властной мешпохе сейчас это абсолютно не надо.
Виктор Борисов
Это возможно только при полной смене режима
Денис
Квачкова бы хватило.
Александр
Нам только нацистов у власти не хватало.
Денис
Тебе их никто и не предлагает, расслабься.
Александр
Ну как же?А Олег Архипов?
Денис
Он предлагает не нацистов и не тебе.
Олег Архипов
Патриот это не тот"нацист" ,идеологию которого вы подразумеваете. Назвать его можно как угодно,главное то суть-защита родины и соотечественников от различных посягательств.
Александр
Если ты не знаешь,кто был в РНЕ,то я не виноват.
Александр
Это не более,чем словоблудие.В РНЕ были натуральные нацисты.
Олег Архипов
Поэтому "рне" и "кро" я и написал маленькими буквами,а "поддерживать идею" не значит полностью следовать ей. Не пытайтесь причесать всех своей "гребёнкой" видения мира.
Денис
Вначале тебе даже не предлагали, но ты стал отказываться, хотя тебя в теме ещё не было, у Олега комментарий был общий. Теперь ты оправдываешься что ты в чём-то не виноват. Вспомни на ком шапка горит? Ответь тогда, чем отчитаются националист, нацист и фашист?
Александр
По сути ничем не отличаются.Свои рассуждения заткни себе.Они,как обычно,более,чем далеки от реальности.
Денис
У тебя мозги с горошину как у базарной бабы. Ты всегда чё-нить ляпнешь, но обосновать не можешь. Это такая болезнь, возраст по паспорту вроде один (молодой), но реально мозги дряблые и старые, вот ты и есть этот самый старый пердун.)))
Vasily Golov
По данным Государственной информационной системы миграционного учета, на территорию Российской Федерации в 2020 году прибыло 5,8 млн иностранных граждан.В 2020 году трудовым мигрантам, прибывшим на территорию Российской Федерации в порядке, не требующем получения визы, выдано (оформленных и переоформленных) 1,2 млн патентов.Примерно 1/3 от прибывших по безвизовому режиму.Остальная часть в теневом секторе.Вопрос о депортации снизил кол-во нелегалов.Очереди за патентами.
mark nikitin
Александр Кириенко
Это предательство следовало ожидать от глобалистов,которые были мозгом,то есть организующей и направляющей силой антигосударственного переворота 1917 года.Идея о построении справедливого социального строя - коммунизма - родилась в их стане,затем оформилась в"научный труд"благодаря неутомимой деятельности их агентов,теоретиков марксизма - ленинизма.С помощью вышеуказанной лженаучной идеи тайным врагам,глобалистам,удалось усыпить бдительность у большей части населения России,которое,к сожалению,тогда не было способно увидеть в них,беспощадных борцах с российским самодержавием,тайных оккупантов.Полагаю,что винить следовало бы нам,людям доброй воли,не только вышеуказанных разрушителей Советского Союза,Горбачёва с Ельциным,а,прежде всего,самих себя. Ибо не зря же Божественная мудрость гласит:"человеческим обществом правит именно та власть,которую оно заслуживает...".
mark nikitin
Конечно, без решения народа ни какой Горбачёв бы страну не сдал. Но народ его тогда поддержал. Вся информация по суду над Горбачёвым на каналах "Национальный Курс", "Белрусинфо", "Красный Код". "Голос Отечества", или на сайте RUSNOD.ru.
mark nikitin
mark nikitin
Денис
:)
Александр Кириенко
Вспоминаю пожароопасный 2010 год, а вместе с ним и видео,которое нам неоднократно показывали в нескольких выпусках"Программы новостей",а именно: с летящим на борту летательного аппарата президентом.Который с озабоченным видом тогда оценивал районы,в которых неистово бушевали и разрастались пожары,по их величине,а затем вместе с лётным экипажем приступал к их тушению.Большая часть россиян,которая не способна к аналитической деятельности,просматривая вышеуказанное видео,сочла вышеозначенные действия президента за героические.Полагаю,что ему она в тот момент даже рукоплескала. Другая же часть,меньшая,напротив,ничего героического в них не усмотрела.Почему?Потому что деятельность президента состоит не в принятии личного участия в тушении пожаров или очагов возгорания,а именно в непосредственном руководстве противопожарной службой.По мнению меньшей части,выходило,что в то лето вышеупомянутый президент занимался не свойственной ему по его занимаемой должности, деятельностью.То есть просто пиарился зарабатывая на пиаре будущие политические бонусы.Саму же противопожарную службу,просуществовавшую не одно десятилетие в Советском Союзе и при этом хорошо себя зарекомендовавшую,вышеупомянутый президент росчерком своего пера упразднил,в результате чего нашу страну вскоре и постигло бедствие в виде многочисленных пожаров.
mark nikitin
Лада Мира
Когда снизится в регионах безработица аборигенов,тогда и открыть въезд рабочих эмигрантов ,а до этого границы на запор.
Сергей Лепехов
В соседней Японии есть закон, по которому рабочему из-за рубежа не имеют права платить меньше, чем коренному японцу - и что-то не слышно о каких-то проблемах с мигрантами на просторах Страны Восходящего солнца...
Денис
Журавлев из партии "Родина", человек с очень интересной биографией, предложил держать рабочих-мигрантов за границами российских населенных пунктов ========= В Сибири их полно. А ели рабочий нужен в конкретном месте, в другом городе, как работать оттуда?
Strannik Weid
Автор забыл упомянуть, что наши могут порой в запой на неделю другую уйти, и потери бизнесмена ни ктотне вернёт.
Strannik Weid
Интересно, почему в Эмиратах, где полным полно гастеров, не возникает с ними проблем? Почему они там себя ведут как должно? И туристы стараются вести себя порядочно? Может быть потому, что местные себя ведут как должно и государство сразу высылает из страны?
Александр Звонков
Давайте, давайте мигрантируйте экономику. А народ вскоре тоже захочет мигрантировать продажное правительство.
Алексей Плескач
Автор статьи во-многом, почти во всём прав. По фактам. Но! Просто всё. Проблема то - комплексная. Можно, конечно, выставить взашей "понаехавших". А дальше что? Проблема - в наших господах! Кто владельцы и управленцы хозяйствующих субъектов. И ДА! Виновно Правительство. Не желает яйца разной кодле из таковых отрывать. А НАДО! Далее. Поведение мигрантов. А вы что хотели, душа нормальную, здоровую пассионарность у россиян? Когда, наоборот, разным козлам дают некоторое время погулять, наказывают в половину строгости за редкостные подлости? А?!? А вот СТОИТ ТОЛЬКО нормальному пассионарию - не выродкам из тех, кто с навальненскими и прочими - проявить нормальную, здоровую и ЗАКОННУЮ деятельность - так бюрократия реагирует ТУТ ЖЕ - притом, крайне нервно и болезненно! Мигранты это видят. Люди - восточные. Офигевают. ВСЁ. Оттого, самые из них патологичные - так наглы.
Томара Тычкова
если не избавимся от мигрантов, то потеряем страну. Путину и Мишустину не надо идти на поводу у бизнесхренов, гнать мигрантов из России и решать вопросы по ликвидации безработицы в стране, обеспечивая работой россиян.

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