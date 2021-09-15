Мечта, а не люди!

Издержки лозунга "мигрант предпочтительнее" для россиян и мигрантов. автор - Venefica Как известно, наши власти ОЧЕНЬ любят мигрантов, и зазывают их в Россию настойчивее, чем турецкий торговец на базаре Стамбула зазывает покупателей.