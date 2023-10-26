Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ЦАХАЛ провел ночной танковый рейд в секторе Газа

ЦАХАЛ провел ночной танковый рейд в секторе Газа

Израильская армия провела рейд с применением танков на севере сектора Газа в рамках подготовки к «следующим этапам боевых действий».

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Господи... Прибери этот &quot;цахаль&quot; куда-нибудь, вместе со всеми христопродавцами...
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4 д.
Игорь Круглий
Вот умора  от этих  писал.  Для кого, а точнее  для  какой  аудитории  написано.  Смех,  читаем  - подготовил  поле  боя  и вернулся  на израильскую  территорию. Плачем  от смеха.  А дальше  ещё смешнее  - нанесли  удар  пунктам запуска  противотонковых  ракет.  Ну понятно  - есть  оправдание  , за что   купил,  ща то продал
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4 д.
Александр Рус
смерть жидам поганым!
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4 д.

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