ЦАХАЛ провел ночной танковый рейд в секторе Газа

Игорь Круглий

Вот умора от этих писал. Для кого, а точнее для какой аудитории написано. Смех, читаем - подготовил поле боя и вернулся на израильскую территорию. Плачем от смеха. А дальше ещё смешнее - нанесли удар пунктам запуска противотонковых ракет. Ну понятно - есть оправдание , за что купил, ща то продал