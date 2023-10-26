Израильская армия провела рейд с применением танков на севере сектора Газа в рамках подготовки к «следующим этапам боевых действий».
ЦАХАЛ провел ночной танковый рейд в секторе Газа
Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Господи... Прибери этот "цахаль" куда-нибудь, вместе со всеми христопродавцами...
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4 д.
Игорь Круглий
Вот умора от этих писал. Для кого, а точнее для какой аудитории написано. Смех, читаем - подготовил поле боя и вернулся на израильскую территорию. Плачем от смеха. А дальше ещё смешнее - нанесли удар пунктам запуска противотонковых ракет. Ну понятно - есть оправдание , за что купил, ща то продал
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4 д.
Александр Рус
смерть жидам поганым!
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4 д.
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