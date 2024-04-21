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Бастрыкин заинтересовался убийством во время массовой драки в Екатеринбурге

Бастрыкин заинтересовался убийством во время массовой драки в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета приказал доложить ему о ходе расследования.Массовой дракой в Екатеринбурге, во время которой погиб один человек, лично заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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