Бастрыкин заинтересовался убийством во время массовой драки в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета приказал доложить ему о ходе расследования.Массовой дракой в Екатеринбурге, во время которой погиб один человек, лично заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
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