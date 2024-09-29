Афганистан отверг замечания Пакистана о присутствии террористов

Заявления премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа о региональных угрозах, проистекающих из деятельности террористических групп в Афганистане отверг заместитель официального представителя движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хамдулла Фитрат, 30 сентября АI.
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