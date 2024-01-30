Миллиарды Галкина* и Пугачёвой - воинам ZOV. Озвучено идеальное возмездие предателям

Evgenija Palette

ГАЛКИН ВСЕГДА БЫЛ ОТКРОВЕННЫМ, КЛИНИЧЕСКИМ ДУРАКОМ... И это было видно... ( никакая беготня по сцене взад-вперед, взад-вперед его не спасала)... А уж, что он говорил, захлебываясь от собственной "гениальности"... Но КТО-ТО ЖЕ ДОЛЖЕН ОПУСТИТЬ ЕГО НА ЗЕМЛЮ...