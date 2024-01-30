Только один замок в деревне Грязь стоит столько, что хватит на сотни квартир для бойцов.Общественник Виталий Бородин призвал продать недвижимость супругов Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).
Миллиарды Галкина* и Пугачёвой - воинам ZOV. Озвучено идеальное возмездие предателям
Комментарии
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НМ
Наталия Москаленко
Неужели это произойдёт?!?
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5 час.
Evgenija Palette
ГАЛКИН ВСЕГДА БЫЛ ОТКРОВЕННЫМ, КЛИНИЧЕСКИМ ДУРАКОМ... И это было видно... ( никакая беготня по сцене взад-вперед, взад-вперед его не спасала)... А уж, что он говорил, захлебываясь от собственной "гениальности"... Но КТО-ТО ЖЕ ДОЛЖЕН ОПУСТИТЬ ЕГО НА ЗЕМЛЮ...
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4 час.
Надежда Белугина
Вы правы, весь его юмор для припудренных мозгов, пальчик покажи - захлебнутся, не остановишь.
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4 час.
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