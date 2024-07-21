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Закон, порядок, государство

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На Ореховском направлении в Запорожской области подразделениям группировки войск «Днепр» ежедневно сдаются в плен военнослужащие ВСУ

На Ореховском направлении в Запорожской области подразделениям группировки войск «Днепр» ежедневно сдаются в плен военнослужащие ВСУ

Так называемое залистование позиций и районов размещения украинских подразделений производится специальными реактивными снарядами к установкам РСЗО, что позволяет «накрыть» листовками и другими агитационными материалами значительную площадь.

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