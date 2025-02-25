Захарова: Франция и Британия в ООН за три минуты поменяли позицию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала Францию и Британию, которые с разницей в три минуты по-разному проголосовали по поводу резолюций по украинскому кризису в ООН.
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