Обновлённая кинопрограмма ждёт участников «Московского долголетия» из Западного Дегунина

С приходом осени досуг жителей Западного Дегунина «серебряного» возраста станет еще интереснее. В сентябре стартует масштабное обновление проекта «Смотрите кино с “Московским долголетием”», которое объединит все существующие киноклубы и лектории в единую систему.
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