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Царьград

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Филипп Киркоров открыл памятник родителям на Троекуровском кладбище

Филипп Киркоров открыл памятник родителям на Троекуровском кладбище

9 сентября на Троекуровском кладбище Филипп Киркоров откроет памятник своим родителям. Артист перевез прах матери и бабушки из Софии, чтобы вместе с отцом они покоились в Москве.

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