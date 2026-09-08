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Царьград

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"Киевская верхушка больше всего боится не Россию": Инсайдер раскрыл, что Зеленский "с глазу на глаз" сказал зятю Трампа

"Киевская верхушка больше всего боится не Россию": Инсайдер раскрыл, что Зеленский "с глазу на глаз" сказал зятю Трампа

На прошлой неделе, 5 сентября, президент России Владимир Путин провел встречу с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

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ШКИПЕР

«   Инсайдер раскрыл, что Зеленский "с глазу на глаз" сказал зятю Трампа. »  А как этот инсайдер узнал, если разговор был с глазу на глаз ? Очередной хайп.