"Киевская верхушка больше всего боится не Россию": Инсайдер раскрыл, что Зеленский "с глазу на глаз" сказал зятю Трампа

На прошлой неделе, 5 сентября, президент России Владимир Путин провел встречу с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
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