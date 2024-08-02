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Крымское информационное агентство

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В Крыму участники СВО будут получать выплату в 800 тысяч рублей

В Крыму участники СВО будут получать выплату в 800 тысяч рублей

В соответствии с Указом Президента региональная единовременная выплата гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации на участие в СВО с 1 августа по 31 декабря 2024 года, составит в Республике Крым 400 тысяч рублей.

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