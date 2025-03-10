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Нижегородская правда

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Максим Голубев: «Программа «Герои. Нижегородская область» объединяет людей с обостренным чувством справедливости»

Максим Голубев: «Программа «Герои. Нижегородская область» объединяет людей с обостренным чувством справедливости»

«Программа „Герои. Нижегородская область“ объединяет людей, которые в нужный для страны момент поставили на карту самое ценное — свою жизнь — в интересах Родины, их отличает обостренное чувство справедливости», — сказал руководитель фонда «Патриотический центр „Русская Победа“, ветеран боевых действий, участник СВО Максим Голубев, который подал заявку на участие в программе „Герои.

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