Ангарчанина подозревают в создании подставных фирм для незаконного оборота денег

В Ангарске правоохранительные органы задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в организации масштабной схемы по незаконному созданию юридических лиц и использованию платежных карт для незаконного оборота денег.
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