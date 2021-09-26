Южный Федеральный

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Мошенники нашли новый способ хищения данных через «Госуслуги»

Мошенники нашли новый способ хищения данных через «Госуслуги»

Россиян запугивают откреплением от поликлиник через массовую рассылку от «Госуслуг». Получившим письмо россиянам сообщают о том, что на портале «Госуслуг» якобы случился сбой, после которого произошло ошибочное открепление гражданина от поликлиники.

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