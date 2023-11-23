Лидера победившей в Нидерландах ультраправой партии назвали худшим кошмаром ЕС

В Брюсселе обеспокоены победой на всеобщих выборах в Нидерландах ультраправой «Партии свободы», а их лидера Герта Вилдерса, который поддерживает «Nexit» — выход Нидерландов из Европейского союза (ЕС) — назвали худшим кошмаром ЕС.
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