Лидера победившей в Нидерландах ультраправой партии назвали худшим кошмаром ЕС

В Брюсселе обеспокоены победой на всеобщих выборах в Нидерландах ультраправой «Партии свободы», а их лидера Герта Вилдерса, который поддерживает «Nexit» — выход Нидерландов из Европейского союза (ЕС) — назвали худшим кошмаром ЕС.