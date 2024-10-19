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Насколько реальна ядерная угроза России со стороны киевского режима?

Насколько реальна ядерная угроза России со стороны киевского режима?

Прозрачные намеки украинского узурпатора Зеленского на то, что Киев может обзавестись собственным ядерным оружием, если не получит приглашение в блок НАТО, вызвали крайне негативную реакцию в нашей стране.

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