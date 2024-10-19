Насколько реальна ядерная угроза России со стороны киевского режима?

Прозрачные намеки украинского узурпатора Зеленского на то, что Киев может обзавестись собственным ядерным оружием, если не получит приглашение в блок НАТО, вызвали крайне негативную реакцию в нашей стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии