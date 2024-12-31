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Царьград

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Ким Чен Ын пожелал России "великой победы" в 2025 году

Ким Чен Ын пожелал России "великой победы" в 2025 году

Ким Чен Ын поздравил Путина, ВС и жителей России с наступающим 2025 годом.Глава КНДР Ким Чен Ын поздравил президента Владимира Путина, "братский русский народ" и "всех военнослужащих отважной армии России" с наступающим 2025 годом.

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