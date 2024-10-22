Европа приготовила жесткий ответ на действия США при Трампе

Если на выборах президента США, которые состоятся 5 ноября, победу одержит кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, европейские страны будут готовы жестко ответить на его попытки развязать очередную торговую войну.
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