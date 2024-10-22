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  • Александр Лагуткин
    Опять будет банде Зели, что растаскивать по карманам, пока они хохлов в окопы на чернозем гонят.В США подтвердили...
  • Александр Ляшенко
    Не истери.Зеленский обратил...
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    Выходит, что втихаря за нашей спиной пишутся какие-то соглашения, и народ об этом узнал из оговорки Шойгу? А как же ц...Зеленский обратил...

Европа приготовила жесткий ответ на действия США при Трампе

Европа приготовила жесткий ответ на действия США при Трампе

Если на выборах президента США, которые состоятся 5 ноября, победу одержит кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, европейские страны будут готовы жестко ответить на его попытки развязать очередную торговую войну.

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